أخيراً.. كافاني يكسر رقم إبراهيموفيتش

أصبح الأوروغواي ادينسون كافاني أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان الفرنسي، متقدما على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عندما افتتح رصيد فريقه في مرمى مونبلييه، السبت، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 157 هدفا في مختلف المسابقات.

وكان تحطيم الرقم موضع جدل الأسبوع الماضي في فرنسا، عندما فضل البرازيلي نيمار تنفيذ ركلة جزاء لسان جرمان في مباراة ديغون (8-صفر) في 17 يناير، بدلا من منحها لزميله كافاني.

وسجل كافاني هدفه بكرة انطلقت من نيمار على الجهة اليسرى، تابعها أدريان رابيو بعرضية أنهاها مهاجم نابولي الإيطالي السابق في الشباك الخالية (11).

واحتفل كافاني بخلع قميصه أمام جماهير ملعب "بارك دي برانس" التي هللت لهدفه، مما دفع الحكم لمنحه بطاقة صفراء.

وانفرد كافاني (30 عاما) بالرقم القياسي الذي حققه زلاتان مع فريق العاصمة بين عامي 2012 و2016.