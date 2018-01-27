"واتساب" يستعد لتحديث ضخم

يبدو أن "واتساب" تخطط لتغيير مهم في الأيام القادمة، لتخلص مستخدميها من الاخطارات المزعجة وغير المهمة.

وبحسب ما أشارت إليه بعض تقارير تقنية، فإن تطبيق المحادثات الأخضر يستعد لتزويد المستخدمين بطريقة بسيطة لقطع الطريق على التنبيهات العشوائية التي تأتي على الهاتف، وتزعج المستخدمين، عبر تصنيفها بحسب اهتمام كل مستخدم.

ويبدو أن هذا التغيير الجديد يعمل وفق ما يسمى "قناة التنبيهات" أو Notification channel، وسيتيح لكل مستخدم فرز الرسائل الواردة على تطبيق واتساب وفق 10 فئات، بحسب ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.

وهذا ما سيسمح للمستخدمين بتصنيف رسائلهم والتنبيهات وفق اهتماماتهم وأولوياتهم، إذ ستحتوي تلك الاهتمامات على إعدادات خاصة بها.

وتشمل فئات الاخطارات هذه تنبيهات التطبيق الحرجة، وتشغيل الوسائط، إرسال وسائل الإعلام، الاخطارات الصامتة وغيرها.