مدافع فرنسي يجتاز الكشف الطبي لمانشستر سيتي

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من إبرام صفقة دفاعية، حيث من المنتظر أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفقا لتقارير صحفية فإن مدافع أتلتيك بيلباو، أيمريك لابورت، قد اجتاز بنجاح الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه لمانشستر سيتي، هذا الشتاء في صفقة ستتكلف 57 مليون جنيه إسترليني.

وغاب البالغ من العمر 23 عاما عن قائمة بيلباو في التعادل 1-1 ليلة الجمعة مع إيبار، ما زاد من التكهنات بأنه قريب من وضع اللمسات الأخيرة على انتقاله للسكاي بلوز.

واعترف مدرب بيلباو خوسيه آنخيل زيجاندا، بعد المباراة بأنه استبعد لابورت بسبب أنه لم يشعر بالراحة خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لصحيفة ماركا فإن الاعلان الرسمي للصفقة يمكن أن يتم في وقت مبكر من يوم الاثنين.

ويقال إن لابورت خضع لفحوصات فى عيادة فى بيلباو في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن وافق النادي الباسكي على عرض من مان سيتي لضم قلب الدفاع الفرنسي الشاب.

وأكدت الصحيفة أن لابورت سيقول وداعا لزملائه في بيلباو قبل التوجه إلى مانشستر يوم الاثنين بمجرد الاتفاق على الشروط الشخصية.