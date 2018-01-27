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واشنطن لن تزود الأكراد بالسلاح

تركيا تطلب من أميركا "الانسحاب فورا" من منبج

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:13 - 27 يناير 2018
القوات الأمريكية والأكراد القوات الأمريكية والأكراد
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طلب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من منبج السورية "على الفور".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الجمعة، إن القوات التركية ستطرد المقاتلين الأكراد من الحدود السورية، وقد تتقدم شرقا إلى الحدود مع العراق بما في ذلواك منبج، في خطوة تجازف بمواجهة محتملة مع القوات الأميركية المتحالفة مع الأكراد.

وأضاف الوزير التركي للصحفيين أن أنقرة تريد أيضا خطوات أميركية ملموسة لإنهاء دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت أنقرة في وقت سابق إن مستشار الأمن القومي الأميركي إتش.آر مكماستر أبلغ تركيا بأن واشنطن لن تزود وحدات حماية الشعب بالأسلحة بعد الآن.

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