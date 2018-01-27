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الاتصالات

منصور: مؤتمر دولي لبحث العجز المالي الذي تعاني منه "الاونروا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:11 - 27 يناير 2018
رياض منصور مبعوث فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور مبعوث فلسطين في الامم المتحدة
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قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مؤتمرا دوليا عالي المستوى، سيعقد خلال الفترة المقبلة لبحث الأزمة المالية لوكالة "الأونروا" الناجمة عن تقليص المساعدات الأميركية للوكالة الدولية.

وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إن هذا المؤتمر يجري التشاور بشأنه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، ونحن بانتظار إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن تاريخ ومكان عقد هذا المؤتمر، متوقعا أن يعقد في نيويورك أو جنيف.

وأشار منصور إلى اجتماع كان قد عقده الخميس الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة لبحث هذا الموضوع، مبينا أنه تقرر اجراء اتصالات مكثفة لبحث امكانية عقد مؤتمر دولي استثنائي على مستوى الوزراء في القريب العاجل من أجل بحث أزمة الأونروا.

وأعرب عن أمله بأن يتمكن هذا المؤتمر الدولي المزمع عقده، من سد العجز المالي، عقب القرار الأميركي باقتطاع 65 مليون دولار من المساعدات المقدمة لوكالة الأونروا.

ولفت مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إلى أن موضوع الأونروا سيكون مثار بحث في اجتماع المانحين المقرر في بروكسل أواخر الشهر الجاري.

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