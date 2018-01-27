مئات الطلبة العالقين في غزة يعتصمون للمطالبة بفتح معبر رفح

شارك المئات من الطلبة الجامعيين العالقين في قطاع غزة، باعتصام حاشد، اليوم السبت، أمام معبر رفح البري مطالبين بفتحه والسماح لهم بمغادرة القطاع للالتحاق بمقاعدهم الدراسية في جامعاتهم خارج الوطن.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن الطلاب توجهوا إلى المعبر واعتصموا أمام البوابة الفلسطينية مرديين الهتافات المطالبة بفتحه فورا.

وكان عددٌ من الطلبة نصبوا خيمة دائمة منذ أسبوع أمام بوابة معبر رفح البري.

وأكد العديد من الطلبة على ضرورة فتح معبر رفح البري بشكل دائم أمام الطلبة والمرضى وأصحاب الاقامات، مشيرين إلى أن تأخير فتح المعبر يعني ضياع مستقبل الطلاب، حيث أن التسجيل بالجامعات يوشك على الانتهاء، مما سيجعلهم ينتظرون عامًا كاملًا من أجل أن يلتحقوا بكلياتهم.

وشدد الطلبة في تصريحات صحفية على أن السفر حق كفلته كل الأعراف والمواثيق الدولية وان إغلاق المعبر لهذه الفترة هو انتهاك لهذه المواثيق، مطالبين السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" تحديدا إلى السعي لفتح المعبر بعدما تسلمت حكومة الوفاق المعبر قبل شهرين.

فيما دعا الطلبة كافة الفئات المتضررة من فتح المعبر من مرضى وحملة اقامات وغيرهم إلى الانضمام إلى الطلاب المعتصمين من أجل تشكيل ضغط على الجانب المصري لفتحه.

ويشار إلى ان معبر رفح مغلق بشكل متواصل منذ 40 يوما في ظل إغلاقه المتواصل حيث لم يفتح في العام الماضي سوى 20 يوما.

وتفرض "إسرائيل" على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

كما وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة مرات منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 30 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.

وكانت وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أعدت تقريراً عن الطلبة العالقين تحت عنوان (البرد القارس ينخر عظام الطلبة المعتصمين أمام معبر رفح) لقراءة التقرير اضغط هنا