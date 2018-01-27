الفصائل تدعو إلى تصعيد الميدان بمناطق التماس مع الاحتلال

دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، لاستنهاض كافة عوامل الفعل والإرادة وتصعيد العمل الميداني لإنجاح الفعاليات احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة "إسرائيل".

وأشارت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إلى أنها ستنظم اعتصام الساعة 12 ظهرا أمام وكالة الغوث في بيتونيا، يوم الاثنين المقبل، تأكيدا على دورها وواجبها رفضا للضغوط الأميركية والابتزاز بتقليص الأموال والدعم المقدم لها.

وأوضح البيان أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اعتصاما الساعة 12 ظهرا في البالوع، تأكيدا على رفض الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

ودعت القوى إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد ميداني على كافة نقاط الاحتكاك والتماس في القرى والأرياف، حيث سيكون التجمع في رام الله مباشرة بعد صلاة الجمعة على دوار "السيتي إن" بالقرب من مستوطنة بيت ايل.