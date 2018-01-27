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مقتل8 عراقيين بينهم ضابط استخبارات بقصف أميركي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:06 - 27 يناير 2018
طائرة أمريكية تقصف هدفا في العراق طائرة أمريكية تقصف هدفا في العراق
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قتل ثمانية أشخاصٍ بينهم ضابط استخبارات من الجيش العراقي اليوم السبت، في قصف أمريكي على ناحية البغدادي، غربي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلاً عن موقع "سكاي نيوز" فإن مصدراً عراقياً قال: "إن القصف الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاصاً بينهم ضابط استخبارات ناحية البغدادي، أدى أيضا إلى إصابة 20 شخصا، أغلبهم مدنيون".

وجاء القصف بعد دهم قوة أميركية مجلسا لشيخ عشيرة في "الحشد العشائري"، بهدف اعتقال مسلح.

وبعد انسحاب القوة، قصفت طائرة أميركية 4 سيارات كانت متوقفة بمركز المدينة، كان بداخلها مدير الاستخبارات ومدير الشرطة ومدير الناحية، لاعتقاد القوة الأميركية أن السيارات قدمت لمساعدة الشخص المطلوب.

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