القبض على مشتبه به قام بابتزاز مواطنة بقلقيلية عبر فيسبوك

قبضت الشرطة اليوم السبت، على شخص يشتبه به التهديد والتشهير والابتزاز لمواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في قلقيلية .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من إحدى قرى قلقيلية للشرطة مفادها قيام شخص مجهول بالتهديد والتشهير بها وابتزازها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وبعد البحث والتحري والمتابعة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة تم الاشتباه بشخص وبإحضاره وسماع أقواله أفاد بقيامه بتهديد المشتكية وابتزازها وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا.

وأكد البيان توقيف المشتبه به تمهيداُ لإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .