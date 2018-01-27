غرق 4 صيادين مصريين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل ليبيا

لقي أربعة صيادين مصريين حتفهم بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا نتيجة الطقس السيء.

ونقلت صحيفة الأهرام عن أحمد نصار، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، قوله: "إن القارب، الذي أبحر لعدة أيام، كان على متنه 15 صيادا، لا يزال ستة منهم في عداد المفقودين".

وكان المتحدث باسم (الجيش الوطني الليبي) قال في تدوينة له على موقع فيسبوك: "إن خفر السواحل الليبي أنقذ خمسة صيادين مصريين شرقي مدينة درنة بعدما انقلب قاربهم في أعقاب تعطل محركه.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية والليبية أن عمليات البحث لا تزال جارية للكشف عن مصير المفقودين الـ6.