أبو مرزوق: وفد من "حماس" يزور القاهرة قريباً

أكد مسؤول مكتب العلاقات الدولية والسياسية في حركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، أن هناك توجهاً مصرياً لاستئناف الجهود في ملف المصالحة، وأن مصر مستمرة في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية.

وقد كشف أبو مرزوق في تصريحات لصحيفة "القدس"، عن لقائه مع المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية؛ يوم الأربعاء الماضي؛ وذلك خلال زيارته غير المعلنة إلى مصر.

وأوضح، أن النقاشات تركزت بشكل رئيسي حول الشأن الفلسطيني الداخلي، وتم خلالها استكشاف الخطوات المقبلة في ملف المصالحة الفلسطينية التي شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لاستدراك مسار المصالحة الفلسطينية والسير قدمًا بها.

وأكد أبو مرزوق على أن هناك توجهًا مصريًا لاستئناف الجهود مجدداً في ملف المصالحة.

وحول تحديد موعد قريب للقاء بين "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة كما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في خطابه المتلفز الأسبوع الماضي، قال أبو مرزوق: ما أبلغنا به أن مصر مستمرة في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية وتتابع سيرها أولًا بأول، ومن بين ذلك ترتيب لقاء يجمع بين وفد الحركة والمسؤولين المصريين لمناقشة الملفات الثنائية بين الحركة ومصر؛ بالإضافة إلى مستجدات المصالحة الفلسطينية، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها.

وأكد أبو مرزوق على أن "حماس" حريصة على إنجاح الرعاية المصرية وتذليل العقبات أمام تطبيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف: هذا ما قمنا به بشهادة الفصائل الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني والوسيط المصري وقيادات من حركة فتح نفسها قبل أن ينقلبوا على ما صرحوا به، والجولة الأخيرة بكل أسف شهدت تعّنت فتحاوي تمثل في رفض رفع العقوبات الجائرة على قطاع غزة، والسير قدمًا في المصالحة وفقًا لاتفاق 4 مايو 2011 والتفاهمات اللاحقة له، بالرغم من أن العقوبات وليدة أشهر سابقة وليست هي العقدة الحقيقية للأزمة الفلسطينية.

وعن انشغال مصر بالانتخابات الرئاسية خلال الشهرين القادمين وتأثيرات ذلك على ملف المصالحة الفلسطينية ورعاية مصر لها؛ أوضح القيادي الفلسطيني بأن: تحديد توقيت تحرك الوسيط المصري هو قرار خاص بالإخوة المصريين؛ وبالتأكيد هذا له علاقة بالأوضاع الداخلية المصرية؛ لكن رعاية الملف والاستمرار في بذل الجهود فهذه مسألة أخرى، وهي مستمرة ولم تنقطع.

وتطرق أبو مرزوق خلال حديثه مع "القدس" إلى الأوضاع المعيشية للمواطن البسيط في قطاع غزة، والتي وصلت إلى حافة الهاوية، بالقول: "حماس" جزء من هذا الشعب وقريبة من نبضه وهمومه سواء على المستوى المعيشي أو على مستوى الهموم الوطنية الكبرى، والقضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية وتهميش في ظل تحولات إقليمية وتجاذبات قد لا تصب في صالح القضية، لهذا توجهنا إلى المصالحة في محاولة للابتعاد بالقضية من التجاذبات وإعادتها إلى الواجهة كقضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، ويهم حركة "حماس" تفكيك الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فالأزمة معقدة ومتداخلة في العديد من القضايا، ونريد أن يحيى المواطن الفلسطيني بكرامة وإنسانية وتوفير مقومات الصمود له، حيث تحرم الأزمة الإنسانية المواطنين من حرية الحركة من وإلى قطاع غزة ومن الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مع تزايد المشاكل المجتمعية على إثر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة في صفوف الشباب حيث بلغ معدل الفقر 65% وبلغت البطالة 41% في مقابل 18% في الضفة الغربية، وهذه أرقام قياسية ساهم بها تجاهل حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة. وفقدان شعبنا في قطاع غزة لحرية الحركة من وإلى القطاع".

وتابع حديثه: نحن نبذل كل الجهد المطلوب مع كل قطاعات شعبنا وكذلك في محيطنا الاقليمي لإخراج القطاع من أزمته الحالية ولعل بوابة الخروج في موقف الرئيس أبو مازن بعدم استهداف القطاع وأهله بالعقاب الذي لم يعد أي مبرر له اطلاقًا.

وتعليقاً على الحديث الذي أدلى به أحد وزراء الحكومة الغزيين مؤخراً وقوله بأن استمرار الحديث عن عقوبات تفرضها السلطة على غزة كلام فيه تساوق مع رواية الاحتلال، وبأن تخفيض 15 مليون دولار من رواتب موظفي السلطة كل شهر ليس بالأمر الهام وأن ما حدث هو محاولة من السلطة لتصحيح أوضاع قطاع غزة وليس فرض عقوبات؛ قال أبو مرزوق: يبدو أن هذا الوزير يعيش بعيدًا عن هموم شعبه، فإن كان فرض عقوبات لا إنسانية جائرة من قبل رئيس على شعبه ترتب عليها أن يعيش 2 مليون فلسطيني في حالة إنسانية بالغة التعقيد حيث استهدفتهم العقوبات؛ ليس فقط تخفيض الرواتب بل على صعيد العلاج والدواء والتحويلات الطبية وخصومات الموظفين ومنع الوزارات من الموازنات التشغيلية المطلوبة، وفرض مزيد من الضرائب على أبناء القطاع ما يهدد تحويل آلاف الأسر من الطبقة الوسطى إلى فقراء وإمعان الفقراء في فقرهم. على هذا الوزير أن يراجع أهله وجيرانه وأن يخجل من نفسه حينما تكون الحقيقة فيها تساوق مع الاحتلال، وهذا امعان في تعذيب الشعب الفلسطيني وفرض الحصار عليه.