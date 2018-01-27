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إطلاق سراح الوليد بن طلال بعد أشهر من احتجازه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:45 - 27 يناير 2018
الوليد بن طلال الوليد بن طلال
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قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إنه تم إطلاق سراحه اليوم من مقر احتجازه في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وأوضح أحد المصادر أنه بالفعل وصل إلى منزله.

وكان الوليد قال في مقابلته أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت إنه يتوقع تبرأته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

كان الأمير يتحدث في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض، حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.

وقال الأمير الوليد، وهو أحد أكبر أقطاب الأعمال في المملكة، إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وأضاف أيضا أنه يلقى معاملة طيبة في أثناء احتجازه، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب. وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.

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