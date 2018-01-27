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بين عتيل وعلار

الشرطة تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من منطقة خلة الطويلة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:36 - 27 يناير 2018
متفجرات متفجرات
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دعت الشرطة، اليوم السبت، المواطنين والصحفيين إلى عدم الاقتراب من منطقة خلة الطويلة في الطريق الفرعي الواصل بين بلدتي عتيل وعلار شمال طولكرم، لحين إتلاف بعض الأجسام المشبوهة التي عثر عليها في المنطقة أمس، وصدور إعلان من الشرطة بذلك.

وأشار المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات في بيان، إلى أن العمل جار من قبل وحدة هندسة المتفجرات بالشرطة، وبإسناد الأجهزة الأمنية لإزالة هذه الأجسام بعد إغلاق المنطقة بالكامل امام حركة المركبات والمواطنين.

ودعا ارزيقات الى عدم الاقتراب من المنطقة حتى الانتهاء من العمل، لافتا الى انه قد يسمع صوت انفجارات بالمكان نتيجة لتفجير بعض هذه الاجسام واتلافها.

 

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