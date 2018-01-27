مصر.. اعتداء بالسلاح الأبيض على "هشام جنينة" المرشح كنائب للفريق عنان

تعرض هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر، والمرشح كنائب للفريق سامي عنان في سباق رئاسة البلاد، اليوم السبت، لاعتداء من جانب مجهولين قرب منزله شرقي القاهرة، بحسب محاميه.



وفي تصريح للأناضول، قال المحامي على طه، إن جنينة كان يتوجه صباح اليوم لحضور جلسة قضائية متعلقة بقرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي)، وفوجئ على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية (معتادو الإجرام) يعتدون عليه.



وتابع طه "تم الاعتداء على جنينة بآلة حادة في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضا جراء الاعتداء بكسر في قدمه"، دون مزيد من التفاصيل.



وأكد محام جنينة أن الأخير يحرر محضرا في قسم شرطة التجمع الأول (شرقي القاهرة) بخصوص الواقعة، وسيتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

