الضفة الغربية : 88 حادث إنقاذ وتدخل نتيجة المنخفض الجوي

تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 88 حادث إنقاذ وإطفاء، منذ ساعات الصباح، وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إن هذه التدخلات توزعت بين إخلاء مواطنين وتصريف مياه، واطفاء حرائق بسيطة، وفتح طرق.

وأضاف أن محافظة طولكرم سجلت أكبر عدد من التدخلات، حيث شهدت 55 تدخلا، منها 31 حالة تصريف مياه من منازل ومزارع ومنشآت ومحلات تجارية، و21 حالة إخلاء سكان من منازلهم، وتحرير وسحب مركبات عالقة وإنقاذ مواطنين من داخل هذه المركبات، وحالتي حرائق في مركبات، وحريق في محل للمفروشات.

بينما سجلت طواقم الدفاع المدني 26 حالة تدخل في محافظة جنين، تمثلت في 18 حالة تصريف مياه من منازل ومنشآت وفتح عبارات، وحالتي سحب مركبات عالقة، وثلاث حالات فتح طرق مغلقة، وثلاث حالات تعامل مع جدران آيلة للسقوط.

وتعاملت طواقم الدفاع المدني مع سبع حالات في باقي المحافظات، منها انفجار عبوة "تنر" في "بركس" بجانب منجرة، نتج عنه إصابة مواطنين، أحدهما بحالة خطيرة، في محافظة قلقيلية، وحريق شرفة منزل وفتح مصعدين عالقين في محافظة رام الله والبيرة، والسيطرة على حريق محول كهرباء في محافظة الخليل، وحريق عامود كهرباء في محافظة طوباس.