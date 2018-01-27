البردويل : إنهاء الانقسام لعبة يُحرق فيها الوقت لإنهاء غزة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، اليوم السبت، أن الحركة تؤمن أن الوحدة هي الخيار لمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن إنهاء الانقسام بات لعبة يُحرق فيها الوقت لإنهاء قطاع غزة.

وقال البردويل في كلمةٍ ألقاها في مؤتمر عقدته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعنوان" المشروعات التصفوية للقضية الفلسطينية،نيابةً عن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: لم نستعد بعد الوحدة الوطنية وما زلنا نراوح مكاننا".

وأضاف، أنه لا يمكن أن تبقى المصالحة شعاراً ويجب أن يكون تطبيقها واقعاً عملياً، مضيفاً أن الحركة لا تؤمن بالوحدة كتكتيك من أجل الوصول لهدف معين.

وشدد، على أن حركته تؤمن بأن الوحدة هي الخيار الوحيد من أجل مواصلة الدرب، حيث يواجه الفلسطينيون عدو قوي مدعوم بأقوياء، مستدركاً: لكننا نؤمن أننا أكثر قوة وصلابة وطريقنا هو الوحدة الوطنية.

وبين البردويل، أن الوحدة الوطنية لها ثمن واستراتيجية واضحة، ولا يمكن أن تظل الوحدة لها عشرات السنين، قائلاً: لا يمكن للعربة أن تتقدم على الحصان فعلى ماذا نتحد وإلى أين نتجه؟.