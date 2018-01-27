الشعبية: يجب محاكمة كل من أوصل غزة إلى هذا الواقع الصعب

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر "إن مؤامرةً مكتملة الجوانب تُحاك ضدّ القضية الفلسطينية، وتطبَخ أمريكيًا وصهيونيًا، وبتواطؤ أنظمة عربية".

وفي كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الجبهة الشعبية اليوم بمدينة غزة في الذكرى العاشرة لرحيل مؤسسها الحكيم جورج حبش تحت شعار "تحدّيات الواقع الراهن وآليات مواجهة مشاريع التصفية (لن نُساوم على القدس واللاجئين)، استنكر مزهر الإجراءات العقابية التي لا تزال تفرضها السلطة الفلسطينية ضدّ الأهالي في قطاع للشهر التاسع على التوالي، بالتزامن مع ما يُعانيه أبناء الشعب من أزماتِ مُتواصلة بفعل استمرار الحصار الصهيوني.

ودعا مزهر الجماهير الفلسطينية كافة إلى التداعي من أجل إنقاذ المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، مُشدّدًا على أنّ لا أحد وصيٌّ على الشعب. كما دعا إلى ضرورة مُحاكمة كل من أوصل قطاع غزة إلى ما تُعانيه من واقعٍ صعب.

كما ودعا مزهر إلى محاكمة كل من تسبب بمعاناة أهالي غزة، قائلاً "يجب محاكمة كل من أوصل غزة إلى هذا الواقع الصعب".