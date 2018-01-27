حزب الوفد: انقسام داخلي حول ترشح "البدوي"

قال ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مناقشات داخلية جرت داخل الحزب أمس، وإن هناك اتجاهين أحدهما يرى أن الدولة أدارت هذا الملف إدارة سيئة، ووضعت نفسها في موقف سيئ جدا، خاصة بعد الهجوم على أن تكون الانتخابات أحادية، والذي اعتبره البعض تقهقرا لما قبل 25 يناير، وربما الدول الأجنبية تسحب مراقبيها من الانتخابات وتعتبر هذه الانتخابات غير تعددية، وغير شفافة، وهذا أمر يسبب إحراجا دوليا لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاتجاه الثاني داخل الهيئة العليا للحزب يقول إنه منذ أسبوعين تم اتخاذ قرار من الهيئة بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى بتصويت 40 شخصا ضد 4 من الهيئة العليا للحزب، وبالتالي لا يجب النزول بمرشح وخاصة لعدم جاهزيته، وضيق الوقت.

وتابع قائلا: "اجتماع اليوم للهيئة العليا للحزب الساعة 1 ظهرا سيحسم هذا الأمر، إما بالموافقة على ترشح الدكتور سيد البدوي أو عدم الموافقة".