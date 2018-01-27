حلس: اتفاق المصالحة يواجه العديد من المصاعب والعقبات

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، مساء امس الجمعة، أن اتفاق المصالحة بين حركته وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية في أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ "يواجه العديد من المصاعب والعقبات وسيتم التغلب عليها".



وشدّد حلس خلال كلمة له في حفل تكريم خريجي كلية الصيدلة في جامعة الازهر، أن "قطار المصالحة منطلق ولن يتوقف إلا عند تحقيقها".



وقال حلس إن "الرئيس محمود عباس، والحركة مصممون على عدم العودة إلى مربع الانقسام، ونحن مستمرون في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية مهما كانت الصعاب"، مضيفاً "دون الوحدة الوطنية جهودنا منقوصة، وسندفع عجلة المصالحة نحو الأمام".



وشهدت جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية تعثرًا، في الآونة الأخيرة، الامر الذي فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة.



وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاقاً للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة المحتلة، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون أول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ العام 2007.