ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت اذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 27 من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

والأسرى هم: من مدينة الخليل الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد ( 37 عامًا ) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ثائر أحمد علي حمايل ( 38 عامًا ) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير علاء جمال حسن حنايشة ( 26 عامًا ) من مدينة جنين المحكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى ستة أعوام في السجون.