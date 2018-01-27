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ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:48 - 27 يناير 2018
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
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أفادت اذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 27 من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

والأسرى هم: من مدينة الخليل الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد ( 37 عامًا ) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ثائر أحمد علي حمايل ( 38 عامًا ) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير علاء جمال حسن حنايشة ( 26 عامًا ) من مدينة جنين المحكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى ستة أعوام في السجون.

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