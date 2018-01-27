موسكو: لدينا خطة لتخليص روسيا من طاعون العقوبات

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، أن موسكو قد وضعت "حلولا معينة" ستتخلص روسيا من طاعون العقوبات الغربية تماما.

وأضاف روغوزين، في حديث لموقع "غازيتا.رو" الإخباري نشر نصه الجمعة، ردا على توسيع وزارة الخزانة الأمريكية من جديد قائمة عقوبات واشنطن على روسيا، أضاف أن العقوبات "تخلق صعوبات معينة".

وأشار إلى أن العقوبات "تفرض بصورة غير شرعية حاليا وتشمل تقريبا جميع مؤسسات القطاع العسكري الروسي، فضلا عن المؤسسات المالية والائتمانية التي تتعاون مع القطاع الصناعي العسكري".

وأعرب روغوزين عن ثقته بأن الجانب الروسي سيتمكن من التغلب على تبعات العقوبات قائلا: "رغم ذلك، لقد وضعنا حلولا معينة ستخلصنا من هذا الطاعون".

واليوم الجمعة، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.

المصدر: نوفوستي