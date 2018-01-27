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السعودية.. إطلاق سراح عدد من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:32 - 27 يناير 2018
ولم تكشف الصحيفة إن كان الوليد بن طلال بينهم ولم تكشف الصحيفة إن كان الوليد بن طلال بينهم
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قالت وسائل إعلام سعودية إن مجموعة جديدة من المحتجزين في فندق "ريتزكارلتون الرياض" على ذمة قضايا فساد قد أُفرج عنهم خلال الساعات الماضية، بعد التوصل إلى تسويات معهم، بينهم أمراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، عن مصادر لم تسمها أن ملف المحتجزين بشبهة الفساد العام سيشهد "حراكاً خلال الأيام القادمة لإطلاق المحتجزين بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم".

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء المفرج عنهم.

وكانت السلطات السعودية أوقفت، نوفمبر الماضي، 11 أميرا و38 آخرين بينهم وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال.

 

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