"شموع الحصار" تطفئ حياة الأطفال في غزة مجدداً

عادت الشموع التي يوقدها الغزيون في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، لتكون كابوساً يهدد حياتهم و حياة أطفالهم، و يستمر في حصد أرواح المزيد منهم.

فقد توفيت مساء اليوم الطفلة "جوان دغمش"، خمسة أشهر جراء حريق شب في منزل عائلتها بسبب شمعة اوقدت خلال انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمد الميدنة، وفاة الطفلة جوان أمين دغمش"5شهور" في حريق بمنزل والدها في حي الصبرة وسط غزة، فيما تم نقل والدة الطفلة للمستشفى لإصابتها بصدمة عصبية.

وذكر الميدنة أن سبب الحريق شمعة تركت في غرفة الطفلة وأتى الحريق على كل الغرفة فقط دون باقي المنزل.

ويواجه قطاع غزة أزمة حادة في التيار الكهربائي، منذ تعرض محطة توليد الكهرباء الوحيدة للقصف الإسرائيلي في حرب نهاية 2008، و بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء بكامل قوتها، حيث يتم توفير الكهرباء لست ساعات مقابل قطعها 12 ساعة يومياً، بحسب شركة توزيع الكهرباء.

ويشار إلى أن حادث احتراق الطفلة "دغمش"، لم يكن الأول في قطاع غزة، فقد وقعت في الآونة الأخيرة العديد من الحوادث المشابهة قضى من جرائها العشرات من المواطنين بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، ولجوء المواطنين لاستخدام طرق بديلة.

من جهته أكد الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، أدهم ابو سلمية إن حوادث الوفاة احتراقاً بالشموع حصدت العشرات من أرواح المواطنين خلال سنوات الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

و ناشد أبو سلمية في تصريح لمراسلنا المؤسسات و المجتمع الدولي للتدخل العاجل لكسر الحصار، و لانقاذ قطاع غزة، الذي يعيش كارثة انسانية هي الأسوأ.