نتنياهو: العداء لإيران دفع دولا عربية لإقامة تحالفات استراتيجية معنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن عداء إيران شجع دولا عربية لم يسمها على إقامة تحالفات استراتيجية مع "إسرائيل".

ووصف نتنياهو في كلمة بـمنتدى دافوس بسويسرا تحالفات إسرائيل مع دول عربية بأنها استثنائية "لم يتخيل يوما أن بالإمكان حدوثها".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن ثمة عدوا آخر مشتركا بين "إسرائيل" وهذه الدول العربية ممثلا في ما وصفه بالإسلام المتطرف والإرهاب السني والشيعي.

وأضاف نتنياهو أن تل أبيب تلمـس بداية تغيـر في مواقف بعض الشعوب العربية أيضا تجاه "إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بما سماه "التعاون المثمر" بين "إسرائيل" ودول عربية، في حين يبدو أن المخاوف من تنامي النفوذ الإيراني تدفع الخصوم السابقين إلى التقارب.

وقال نتنياهو "تعاوننا المثمر مع دول عربية هو بشكل عام أمر سري، إلا أنني واثق من أن العلاقات معهم ستستمر في النضوج حيث سيسمح لنا ذلك بتوسيع دائرة السلام".

وأصر على أن السلام بين "إسرائيل" والدول العربية "سيحصل في النهاية، لأن هناك الكثير من الأمور التي تجري طوال الوقت خلف الواجهة".