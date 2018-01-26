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الاحتلال يتراجع عن قرار منع الآذان في البلدات العربية المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:00 - 26 يناير 2018
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تراجع أعضاء الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال عن طرح مشروع قانون لمنع رفع أذان الفجر في البلدات العربية، تحضيرا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد أن صادق الكنيست عليه قبل نحو عام في القراءة التمهيدية.

وتأجلت جلسة بهذا الخصوص كانت مقررة الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن أعلنت الأحزاب الدينية المتشددة في الائتلاف الحاكم، وهي "شاس" و"يهدوة هتوراة "، معارضتها لمشروع القانون، مما يعني أن القانون لن يحظى بأغلبية نيابية في حال التصويت عليه.

وكان الائتلاف الحاكم عجّل بإعادة القانون إلى طاولة النقاش انتقاما من النواب العرب الذين احتجوا الاثنين الماضي على خطاب مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في الكنيست، ورفعوا في وجهه صور المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، قبل انقضاض حراس الكنيست عليهم وإخراجهم على عجل من القاعة.

يذكر أن موقف الأحزاب الدينية اليهودية جاء بعد عدة جلسات مفاوضات خاضها النواب العرب من أجل إقناعهم والتصويت ضد القانون، وخوفا من أن يؤثر مشروع القانون أيضا على عادات النفخ بالبوق لدى اليهود عند الدعوة للصلاة.

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