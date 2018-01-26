بريطانيا تجدد التزامها بدعم الاونروا

جددت بريطانيا التزامها الراسخ هذا العام بدعم وتأييد انشطة وبرامج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

واشار بيان صادر عن القنصلية البريطانية في القدس اليوم الجمعة، الى ان اجمالي الدعم المقدم من قبل المملكة المتحدة الى "الأونروا" منذ العام 2014، بلغ أكثر من 214 مليون جنيه استرليني، منها 50 مليون جنيه استرليني للسنة المالية الحالية (2017 / 2018).

واضاف البيان ان بريطانيا تدرك الدور الفريد والهام للأونروا في تقديم الخدمات الأساسية لللاجئين الفلسطينيين.

وكانت وكالة "الاونروا" أطلقت حملة تبرعات لمواجهة التحديات المتعلقة بدعم ميزانيتها بعد التقليص المالي الأمريكي.

وطلبت بمتابعة حملة التبرع تحت وسمي "#الكرامة_لا_تقدر_ بثمن و #تبرعوا_للأونروا"، عبر مواقع التواصل.