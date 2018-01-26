اصابات برصاص الاحتلال في مواجهات "جمعة الغضب الثامنة" شرق غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إصابة 6 فلسطينيين بجروح مختلفة خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في العديد من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.

و وفقاً للقدرة، فقد أصيب مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات اندلعت عصر الجمعة، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن شابين أصيبا برصاص جنود الاحتلال الحي، حيث وصفت جراحهم بالمتوسطة، وجرى نقلهم الى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع لتلقي العلاج.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف تجاه تجمع للمتظاهرين بالقرب من بوابة أبو سمرة ومعبر بيت حانون شمال القطاع، وقبالة موقع ناحل عوز العسكري شرق مدينة غزة.

كما أفاد مراسلنا أن شاباً فلسطينياً أصيب برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شرق محافظة خان يونس.

و كانت مواجهات اندلعت بين الشبان و قوات الاحتلال شرق خانيونس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان الذين تظاهروا احتجاجاً على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة.