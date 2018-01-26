القوى تنظم وقفة تنديد بالقرارات الأمريكية شمال القطاع

شارك مئات المواطنين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية، تنديداً بالقرارات الأمريكية الأخيرة، القاضية باعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال، والإعلان عن تقليص دعم واشنطن المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها القوى والوطنية والإسلامية، شمال قطاع غزة، لافتات كُتب على بعضها "القدس لنا.. والأرض لنا"، و"لا لتصفية قضية اللاجئين".

وفي كلمة نيابة عن القوى، قال جميل عاشور، القيادي في "الجبهة العربية الفلسطينية" (فصيل صغير)، "جئنا رفضاً للقرارات الأمريكية الأخيرة، ونصرة للقدس".

وحذّر عاشور من "مساع أمريكية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تقليص دعم واشنطن لوكالة أونروا".

وأكّد على "تمسّك الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم بحق العودة وبمدينة القدس عاصمة لفلسطين".

وشدّد عاشور، على ضرورة "إنجاز المصالحة الفلسطينية في سبيل مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية، وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وقال: "القدس كانت ولا زالت عاصمة فلسطين الأبدية ولن نتنازل عنها"، كما طالب الدول العربية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإنقاذ أونروا من حالة العجز المالي".

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات، احتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية، في 16 من يناير/ كانون ثاني الجاري، عن تجميد واشنطن مبلغ 65 مليون دولار من مساعداتها لـ"أونروا".