الحمد الله يشارك في تشييع جثمان الشكعة

شارك رئيس الوزراء رامي الحمد الله نيابة عن الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة، في مراسم جنازة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والمحافظين وقادة المؤسسة الأمنية والوزراء والشخصيات الاعتبارية.

وأدى رئيس الوزراء صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد الشهداء بمدينة نابلس، وعقب الصلاة شارك في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في نابلس.

وتمنى رئيس الوزراء من الله العزيز القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وتقدم باحر التعازي لعائلة الفقيد خاصة، ولشعبنا عامة لفقدانهم رمزا وطنيا.