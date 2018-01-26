الأمطار تغمر شوارع طولكرم

تتعرض طولكرم لهطول مطريّ غزير جدًا منذ الليلة الماضية، الأمر الذي جعل المياه تغمر العديد من شوارع المدينة، ومنازل مواطنين.

وتقوم طواقم بلدية طولكرم والدفاع المدني والاجهزة الامنية بعلميات لتسليك مياه الامطار حفاظا على سلامة المواطنين وممتالكاتهم.

وأدت الأمطار الغزيزة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق بالمدينة، حيث عملت طواقم الصيانة على إصلاح الأضرار في الشبكة الكهربائية. ففي منطقة الشعراوية شمالًا، جرت الوديان وخاصة واد مصين وواد ابو نار وواد قفين، وغمرت مياه الأمطار مئات الدونمات الزراعية المزروعة بالخضار في البيوت البلاستيكية، فيما قامت آليات من بلدية قفين بتسليك مجاري الوديان وإزلة العوائق.

ودعت لجنة الطوارىء العليا بمحافظة طولكرم المواطنين وفي ظل هذه الاحوال الجوية لضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض، بالابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وإلى الإقلال من الحركة ما أمكن سواءً سيراً على الأقدام أو من خلال استخدام المركبات وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى للمنازل عند استخدام المدافئ على اختلاف أنواعها، وعدم النوم ليلاً وتركها مشتعلة، والتخفيف من استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.