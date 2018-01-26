مسؤول إيراني: سياسات السعودية والامارات مليئة بالأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية

أكد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، أن سياسات دول كالسعودية والامارات مليئة بالأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية، وأن تلك الأخطاء لا تقتصر على اليمن فقط، بل أخطأوا بشأن قطر أيضاً.

وأشار شمخاني في تصريحات نشرتها وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من إيران، إلى أن اليمنيين يتعرضون لحصار مشدد من قبل بعض الدول، حيث لا يمكن إيصال المساعدات الانسانية ولا حتى الطعام اليهم.

ووصف شمخاني الاتهامات الموجهة إلى بلاده بإيصال الصواريخ الى اليمن، بـ "الحماقة"، وقال: "نحن نعتقد بان إطلاق مثل هذه المزاعم الخاوية من قبل السعوديين يهدف إلى التهرب من مساءلة الرأي العام العالمي لاسيما الدول الاسلامية حيال ثلاث سنوات من الإجرام والتطهير العرقي وقتل الاطفال والقصف المتواصل بالأسلحة المحظورة والهجوم على الأسواق والأعراس".

ورداً على التصريحات المناوئة لإيران من قبل المسؤولين الاماراتيين، قال شمخاني: "بعض الدول العربية تعتبر الامارات بلدا صغيرا تسوده حكومة زجاجية وضعيفة تحاول استعراض عضلاتها من خلال رصد الاموال الباهضة وتقديم الاتاوات للاخرين".

ولفت الانتباه إلى أن "سياسات دول مثل السعودية والامارات تزخر بالأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية"، وقال: "إن أخطاءهم لا تقتصر على اليمن، بل اخطاوا بشأن قطر ايضا.

وأضاف: "للاسف فان الثروة والجهل السياسي وانعدام الخبرة وحكم الشباب لهذه البلدان نتجت عنها انشقاقات واهدار للثروات وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية ثانوية، فضلا عن القيام بدعم الممارسات الارهابية والعدوانية على بلد جار وحرف بوصلة العالم الاسلامي عن القضية الفلسطينية إلى قضايا أخرى، وهذه خيانة واضحة لن يغفر لها التاريخ والشعوب العربية".

ويخيم التوتر على العلاقات السعودية ـ الإيرانية، بسبب عدد من الملفات، أبرزها الملف النووي الإيراني الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفين اليمني والسوري؛ حيث تتهم السعودية إيران بدعم نظام بشار الأسد بسوريا وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن. وتتصادم السعودية وإيران أيضا في لبنان والعراق.

وعندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران (يونيو) 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا، انحازت إيران لوجهة النظر القطرية.

وقررت السعودية، مطلع العام 2016 قطع العلاقات مع إيران، على خلفية الاعتداءات، التي تعرضت لها السفارة في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد، احتجاجاً على إعدام، رجل الدين السعودي الشيعي، نمر باقر النمر.