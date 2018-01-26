الجيش المصري يعلن تدمير نفق بشمال سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تدمير نفق، و3 مخازن وعدد من الأماكن التي تستخدمها العناصر المسلحة بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان صحفي، إن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من ضبط فردين تكفيرين وعدد (لم يحدده) من المشتبه بهم في دعم العناصر الإرهابية".

وأضاف: "كما تم اكتشاف وتدمير 3 مخازن للعناصر التكفيرية عثر بداخلها على 15 عبوة ناسفة وكمية من المواد التي تستخدم في تصنيعها، وتدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة القوات الأمنية".

وأشار البيان إلى "اكتشاف وتدمير نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء".