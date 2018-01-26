برشلونة يكمل المربع الذهبي بكأس الملك

تأهل برشلونة حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد تغلبه 2-صفر على إسبانيول ليتجاوز هزيمته في مباراة الذهاب في ليلة شهدت المشاركة الأولى للوافد الجديد فيليب كوتينيو.

وهدأت الأعصاب باستاد كامب نو بهدفين مبكرين من لويس سواريز وليونيل ميسي إذ كانت تخشى الجماهير من مصير ريال مدريد وأتليتيك بيلباو وريال سوسيداد الذين ودعوا البطولة أمام منافسين مغمورين.

ومثلت مواجهة الجار إسبانيول خطرا محتملا على فريق المدرب أرنستو بالبيردي، الذي خسر 1-صفر في الذهاب الأسبوع الماضي، لكن برشلونة لم يواجه أي مشاكل أمام جماهيره.

وحصل البرازيلي كوتينيو، المنتقل من ليفربول هذا الشهر في صفقة قياسية للنادي الإسباني مقابل 142 مليون جنيه إسترليني (200.65مليون دولار)، على تحية الجماهير عندما شارك كبديل في الشوط الثاني.

وكانت أصوات الجماهير تعلو في كل مرة كان يلمس فيها اللاعب البرازيلي الكرة في ليلة وداع الارجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو الذي سينضم إلى هيبي الصيني.

وقام لاعبو برشلونة بتحية ماسكيرانو قبل المباراة على ما قدمه خلال سبع سنوات ونصف في نو كامب.

وأدرك سواريز التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدقيقة الثامنة عندما حول تمريرة أليكس فيدال العرضية بضربة رأس داخل المرمى من مدى قريب ليفتتح التسجيل قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 25.

وحاول اسبانيول قلب الأمور في نهاية المباراة لكن ميسي كاد أن يعاقبه بضربة رأس اصطدمت بالقائم.

وانضم برشلونة إلى ليجانيس، الذي أخرج ريال مدريد، وبلنسية الذي تفوق بركلات الترجيح على الافيس وصيف البطل في الموسم الماضي وأشبيلية الذي سحق أتليتيكو مدريد في قرعة الدور قبل النهائي التي تقام غدا الجمعة.

وتقام مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي الأربعاء المقبل.