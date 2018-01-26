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روسيا تعلن عن اعتراض 10 طائرات تجسس على حدودها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:11 - 26 يناير 2018
طائرات تجسس طائرات تجسس
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو الروسية نفذت ثلاث طلعات لاعتراض عشرة أهداف جوية، كانت تقوم بعمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لرسوم بيانية نشرتها صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، المنشور الرسمي لوزارة الدفاع، أشارت فيه إلى أن عمليات الاستطلاع قد جرت في الغالب على الحدود الغربية 5 مرات، و4 مرات على الحدود الجنوبية الغربية، ومرة واحدة على الحدود الشمالية. وأكدت الصحيفة، أنه لم تقع انتهاكات للمجال الجوي الروسي.

ولم يتم الكشف عن جنسية هذه الطائرات.

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