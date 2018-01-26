الكويت تعلن عن جلسة خاصة بمجلس الامن حول فلسطين

أكدت دولة الكويت استمرار اسرائيل "بالخرق المادي" للقرارات الدولية بما في ذلك القرار الدولي رقم 2334.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي امام مجلس الامن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية يوم الخميس.

واكد السفير العتيبي استمرار اسرائيل في سياساتها العدوانية والاجراءات الأحادية والاستفزازية المنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية.

واوضح "ان الانتهاكات الاسرائيلية تعتبر نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لاسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وأضاف ان "مشاركتنا في هذه الجلسة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا باعتبارها أول جلسة تتناول القضية الفلسطينية أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و 2019 وهي القضية التي تمثل احدى أولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت".

وتابع قائلا "ان ذلك ياتي انسجاما مع موقفنا المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل كافة حقوقه السياسية المشروعة واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية".

واوضح "من الواجب علينا كأعضاء في مجلس الأمن ومن منطلق مسؤوليتنا في صيانة الأمن والسلم الدوليين أن نحرص ونصر على تنفيذ قرارات المجلس الملزمة لكل الدول الأعضاء بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة".

واضاف "انه يتعين علينا عدم السماح لأي طرف في أي نزاع من التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات عبر استخدام حجج عديدة تكون في غالب الأحيان غير واقعية بل تدل على عدم وجود ارادة سياسية وتظهر لا مبالاة وعدم اكتراث بالأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وذكر ان الاعتقالات وهدم المساكن وتدمير الممتلكات والتمادي في التوسع غير المسبوق ببناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا من السكان المدنيين أصبحت نمط للحياة اليومية اعتاد عليها الشعب الفلسطيني.

واوضح العتيبي ان القضية الفلسطينية تملك "رصيد وافر من قبل المجتمع الدولي ما يؤكد على أهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لينتهي بحل الدولتين وفقا لحدود الرابع من يونيو لعام 1967".

وأضاف ان هذا الرصيد الدولي يتجلى في الكم الكبير من المبادرات والاتفاقات والمعاهدات الدولية وقرارات لمجلس الأمن واجبة النفاذ والتي باتت اليوم جزء من القانون الدولي "وهو القانون الذي يعتبر الحكم في العلاقات الدولية".

ورحب العتيبي في هذا الصدد بالدور الذي قامت به الأسرة الدولية في الجمعية العامة ومجلس الأمن الشهر الماضي "عندما طالبت بانهاء الاحتلال ورفضت أية إجراءات أحادية وأعادت التأكيد على أهمية حل الدولتين والدفع نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".

وأضاف ان "هذا الدور رسخ مجددا لمبادئ أساسية متصلة بهذا الصراع تتمثل في عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف الى التغيير من طبيعتها دون اتفاق في إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي".

وشدد السفير العتيبي على ان اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب ومحاولة فرض أمر واقع جديد "يعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهو تطور في غاية الخطورة وستساهم تداعياته في تأجيج مشاعر الاحباط التي تغذي التطرف وتمس بشكل مباشر أمن واستقرار المنطقة".

واوضح "عند الحديث عن القضية الفلسطينية يجب علينا التوقف عند محطات مضيئة تلك المحطات التي يبرز فيها الدور الحيوي والمفصلي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتقديم مختلف أوجه الدعم والعون للشعب الفلسطيني صاحب القضية العادلة والمحقة الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من خمسين عاما" مشيدا بجهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بهذا الصدد.

واكد "أهمية التزام جميع الدول المانحة في توفير التمويل اللازم للأونروا في سبيل مواصلة تقديم خدماتها الحيوية إلى مجتمع اللاجئين والحفاظ على طبيعة عملها وأنشطتها الإنسانية دون تسييس".

وقال العتيبي "نجدد دعمنا لأنشطة (الأونروا) والذي تجسد بتقديمنا 5ر7 ملايين دولار خلال شهر ديسمبر وحتى يناير الجاري ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى الدول المانحة التي بادرت وأعلنت مؤخرا عن مساهماتها من أجل تقليص العجز المسجل في ميزانية الوكالة".

وجدد تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واكد العتيبي ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين داعيا الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.

واعلن في ختام كلمته "بأن دولة الكويت تعتزم خلال رئاستها لأعمال مجلس الأمن في الشهر المقبل عقد اجتماع بصيغة (آريا) بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمن يهدف إلى مناقشة وضع الشعب الفلسطيني بعد مرور خمسين عاما على الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة".