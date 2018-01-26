الاحتلال يقتحم اليامون مع انتشار مكثف جنوب وغرب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تركز أساسا في حارة الفريحات والحي الشرقي من البلدة، وأن جنود الاحتلال شرعوا بعمليات تفتيش في المنطقة.

وتزامن هذا الاقتحام مع انتشار مكثف لآليات الاحتلال في منطقة دوار مثلث الشهداء، وعلى الطريق العام عرابة بئر الباشا، جنوب غرب جنين.

كما لوحظ انتشار لآليات الاحتلال على الطريق الرابط بين بلدة قباطية، وقرية مسلية جنوب غرب جنين.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وأجرت عمليات تفتيش في منازل المواطنين.