مصادر: إلغاء قرار فصل 158 معلماً من معلمي الاونروا بالضفة

ذكرت مصادر خاصة أن اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" توصل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتفاهمات تتعلق بإنهاء خدمات 158 من معلمي الضفة من حملة شهادة الدبلوم.

وذكرت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" أن التفاهمات نصت على إلغاء قرار الفصل، مع إعطاء المعلمين فرصة لإكمال تعليمهم، لمن دون الخمسين فرصة الإكمال لمدة 3 سنوات.

وأشارت المصادر إلى ان التفاهمات تنص على أن من هم فوق الخمسين سيحالون للتقاعد المبكر بالحقوق لغير الملتحق بالجامعة.

وفيما يتعلق بحملة الدبلوم في غزة من موظفين الاونروا، ذكرت المصادر أن الاتحاد قدم عرضاً على الإدارة، مشيرة إلى ان التوقعات الأولية إيجابية من قبول إدارة الاونروا للعرض المقدم.

يشار إلى أن إدارة الاونروا في الضفة الغربية انهت خدمات 158 من معلميها، بحجة عدم حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى.