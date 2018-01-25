نتانياهو يلمح بحصوله على ضوء أخضر من ترامب لمهاجمة سوريا ولبنان

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه تحدث خلال لقاءه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب بشكل مطول على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا حول ما وصفها "محاولات ايران لأن يكون لها تواجد عسكري لتصنع صواريخ تصيب اهدافها بدقه انطلاقا من سوريا ولبنان".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله أن الرئيس ترامب استوعب جداً سياسة "اسرائيل"، التي تعارض التواجد الايراني في سوريا ولبنان.

واضاف نتنياهو: " خرجت بعد لقائي بترامب بشعور الدعم والغطاء الكامل من ترامب لسياسة اسرائيل ضد التواجد العسكري الايراني في سوريا، وضد محاولات ايران لتصنيع صواريخ دقيقة الاهداف، فحسب اعتقادي، فإن ترامب أدرك وتفهم موقفنا، و أعتقد اعتقد بأنه أعطى دعماً غير مسبوق لـ "اسرائيل".