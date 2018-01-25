استطلاع: قرار ترامب بشأن القدس يعزز دعم المقاومة المسلحة

أظهر استطلاع رأي نشر الخميس ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لــ "اسرائيل"، ادى الى تعزيز دعم الفلسطينيين "للكفاح المسلح".

وافاد الاستطلاع الفلسطيني- "الاسرائيلي" المشترك ان عدد الفلسطينيين الذين اعربوا عن دعمهم "للكفاح المسلح" ضد اسرائيل، ارتفع بمعدل الضعفين تقريبا مقارنة باستطلاع مماثل أجري قبل ستة اشهر.

وأشار الاستطلاع ايضا الى تراجع الدعم لحل الدولتين.

وأجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 1270 فلسطينيا في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة، في الايام التي أعقبت اعتراف ترامب في 6 من كانون الاول/ديسمبر الماضي بمدينة القدس كعاصمة لـ "اسرائيل:، وقراره نقل السفارة من تل ابيب الى المدينة المقدسة.

وردا على سؤال لإعطاء الافضلية من أربعة خيارات للخطوة المقبلة في العلاقات الفلسطينية-الاسرائيلية، أشار 38,4% من الفلسطينيين الى تفضيلهم "للكفاح المسلح"، بينما دعا 26,2% فقط منهم الى التوصل الى اتفاق سلام.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أجري استطلاع مماثل اشار فيه 21% من الفلسطينيين الذين استطلعت آراؤهم الى تفضيلهم للكفاح المسلح، مقابل دعم 45% منهم لاتفاق سلام.

وقال خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي شارك في الاستطلاع، انه تم ملاحظة تراجع كبير في دعم الفلسطينيين لعملية السلام والتسوية وكذلك شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف "لا يوجد أدنى شك في ان تصريح ترامب هو السبب الرئيسي".