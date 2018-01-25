ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

ترمي لإلغاء وجودنا في أرضنا المحتلة

لجنة دعم صمود الداخل المحتل: سياسات الاحتلال ضد قادة العمل الوطني ستبوء بالفشل

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 20:40 - 25 يناير 2018
اعتقال الشيخ كمال الخطيب اعتقال الشيخ كمال الخطيب
مشاركة

أكد حلمي البلبيسي رئيس لجنة دعم صمود الداخل المحتل في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي بالخارج، أن سياسة الاحتلال الصهيوني العدوانية تجاه رموز العمل الوطني الفلسطيني في الداخل المحتل، تعتبر " تمهيد لإعلان الكيان الغاصب دولة يهودية".

وشدد البلبيسي في تصريح صحفي اليوم الخميس "أن محاولات سلطات الاحتلال إخلاء المجتمع الفلسطيني من قادته الوطنيين ستبوء بالفشل، قائلاً :"ان شعبنا أثبت دائما القدرة على تجاوز حصاره، بإنجاز مهامه النضالية بكفاءة واقتدار، واستعداد عال لتحمل تعبات ذلك".

واعتبر رئيس لجنة دعم صمود الداخل ان ما يتعرض له الشيخ كمال الخطيب وقادة العمل الوطني الفلسطيني في فلسطين المحتلة، من مضايقات بحقهم من قبل الاحتلال ترمي لإلغاء وجودنا السياسي والاجتماعي والبشري في أرضنا المحتلة".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات والأسرى والشهداء ( تتبع لجنة المتابعة العربية العليا) من منزله في قرية كفر كنا، صباح يوم الثلاثاء الماضي ، للتحقيق معه في تهمة التواصل مع "جهات محظورة" بحسب الاحتلال. ثم أفرج عنه مساء ذات اليوم.

متعلقات