أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، استكمال مشروع إنشاء 100 وحدة سكنية في حي الأمير نايف بن عبد العزيز، حي الفردوس، في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وسلم المستفيدين من المرحلة الثالثة من المشروع.

وقال الحساينة، خلال حفل إجراء القرعة المكانية للمرحلة الثالثة من المشروع، اليوم الخميس، "نضع لمسة بسيطة لهذه الأسر ونحن نعلن عن استكمال مشروع إنشاء 100 وحدة سكنية في حي الأمير نايف، هذا المشروع جاء بتمويل حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة.

وشكر باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي حمد الله للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، لدعمهم المتواصل لقضيتنا ومساندة شعبنا والتخفيف من معاناته.

وأكد أن مسيرة الإعمار مستمرة رغم التحديات التي تواجهنا. ودعا كافة الدول المانحة التي قطعت وعوداً في مؤتمر المانحين بالقاهرة، إلى أن تفي بوعودها والتزاماتها حتى الانتهاء من إعادة إعمار آخر بيت دمره الاحتلال.