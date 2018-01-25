صيدم: ماضون في افتتاح مدارس جديدة

قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إن الوزارة ماضية قدماً في افتتاح المزيد من المدارس، وتوفير كل ما من شأنه توظيف التعليم لصالح إسناد مشروعنا الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وفداً من مجلس قروي القبيبة شمال غرب القدس. وبحث الطرفان الأولويات التي من الممكن تنفيذها خدمةً للمسيرة التربوية في القرية.

ونوّه صيدم إلى أن الوزارة تولي المناطق جميعها في فلسطين الاهتمام ذاته. وثمن دور البلديات والمجالس القروية في البقاء دوماً إلى جانب الوزارة، وتجسيد نموذج ريادي في التعاون. واعتبر أن ما تشهده فلسطين على هذا الصعيد قصّة نجاح ملهمة ينبغي تعميمها.