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ملادينوف: تخفيض المساعدات الأمريكية للأونروا سيُعقد الوضع الهش في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:42 - 25 يناير 2018
نيكولاي ميلادينوف نيكولاي ميلادينوف
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حذر المبعوث الأممي للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من أن القرار الأمريكي القاضي بتخفيض المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيُعقد الوضع الهش للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح ميلادينوف، في كلمة له بمؤتمر دافوس الاقتصادي، "أن الأمم المتحدة تعمل على إنجاح مسار المفاوضات، وإيجاد أجواء من التعايش بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، داعياً جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات".

كما تطرق ملادينوف، لمعاناة المقدسيين والاعتقالات "الإسرائيلية" المتواصلة، كما أشار إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة.

وعن اعتقال قوات الاحتلال للطفلة عهد التميمي، قال: "إن اعتقال عهد يعتبر مخالفاً لكل القوانين الدولية، مشيراً إلى أن إسرائيل تصر على احتجازها على الرغم من صغر سنها".

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