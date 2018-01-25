ترامب يهدد: إما العودة للمفاوضات أو المزيد من تقليص المساعدات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التزام واشنطن بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس وذلك وفق القرار الذي اتخذه الشهر الماضي.

وقال ترامب، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، إن نقل السفارة إلى القدس سيكون في وقت ما خلال العام المقبل.

وأضاف، "واشنطن منحت مئات ملايين الدولارات للفلسطينيين الذين قابلوا ذلك بعدم الاحترام".

وتابع، "لن نستأنف الدعم المالي للفلسطينيين ما لم يعودوا لمفاوضات السلام، ولن نتحدث عن القدس بعد الآن وقد أزيلت القضية من على الطاولة وقضي الأمر".

ويأتي تصريح ترامب هذا حول نقل السفارة بعد أيام من تصريحات مماثلة أطلقها نائبه مايك بينس يوم الاثنين الماضي خلال زيارته للكيان الإسرائيلي بأن نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة سيتم قبل نهاية العام المقبل 2019.