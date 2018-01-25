دغلس يحذر من تداعيات شرعنة بؤرة "حافات غلعاد" الاستيطانية

حذر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس من خطورة التوصية الاسرائيلية بشرعنة بؤرة "حافات غلعاد" المقامة على اراضي المواطنين غرب نابلس.

وأوضح دغلس لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن هذه البؤرة مقامة على اراض خاصة وتتوسط 5 من قرى المحافظة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تغلق المنطقة المحيطة بهذه البؤرة عسكريا، إضافة الى الطريق الواصل من مفرق جيت إلى مفرق حوارة.

وحذر من ان ذلك يأتي في إطار مشروع استيطاني يستهدف تقسيم الضفة الغربية، لافتا إلى أن اجتماعا سيعقد الاحد القادم بحضور ممثلين عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لبحث سبل التصدي للهجمة الاستيطانية على الصعيدين القانوني والشعبي.