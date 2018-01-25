ترامب يقبل الخضوع للتحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء،للخضوع بالتحقيق والاستجواب بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً لصحيفة "يو.إس.أيه توداي" الأمريكية، فإن ترامب قال "أتطلع فعليا إلى القيام بذلك (المثول للاستجواب) تحت القسم".

ودحض ترامب الاتهامات الموجهة إلى حملته الانتخابية بالتواطؤ مع روسيا، قائلا "لم يكن هناك أي تواطؤ على الإطلاق (..) ولم يكن هناك أي عرقلة".

فيما أفاد ترامب باعتزامه المثول للاستجواب في غضون أسبوعين أو ثلاثة، مشيراً إلى تولي عدد من المحامين بحث الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم شهادته أمام المحقق الخاص روبرت مولر.

وينظر التحقيق الذي يجريه مولر في احتمالية وجود تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا، أو ما إذا كان ترامب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي اي" حول نفس القضية من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في مايو/ أيار 2017.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خضع وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، لاستجواب استمر "عدة ساعات" أمام مكتب التحقيق الخاص، في إطار القضية ذاتها.