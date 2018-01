"انستغرام" تتيح لك معرفة عدد زوار حسابك الشخصي

تعمل إنستغرام على تطوير ميزة تتيح معرفة عدد المرات التي زار خلالها المتابعون حسابك الشخصي عبر التطبيق، خلال الأسبوع الماضي.

وتظهر المعلومات بشكل بارز في الجزء العلوي من صفحة ملفك الشخصي مما يجعل من الصعب عدم رؤيتها. وعلى الرغم من أن هذه الميزة تقدم للمستخدمين احصائيات بشأن عدد المرات التي تمت فيها زيارة حساباتهم الشخصية وتصفحها، إلا أنها لا تتيح أي معلومات عن هوية الزائرين.

وتم رصد هذه الميزة الجديدة من قبل "Matt Navarra" الذي غرد على تويتر بنشر صورة "screenshot" تظهر ما يمكن لمستخدمي إنستغرام، الذين حصلوا على النسخة التجريبية من الميزة الجديدة، رؤيته عند الدخول إلى حساباتهم الشخصية عبر التطبيق، من قبيل: "133 زيارة لحسابك الشخصي في آخر 7 أيام".

Instagram now shows ‘profile visits in the last 7 days’ info (for some users)



h/t @blueasyraff pic.twitter.com/AZY2llrWU7