إتلاف طن ونصف تمور غير صالحة للاستهلاك في الخليل

أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل المحتلة، اليوم الخميس، طنا ونصف الطن من التمور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفادت الضابطة الجمركية في بيان صحفي، بأنه تم ضبط الكمية بناء على معلومة استخباراتية تفيد بوجد الكمية داخل أحد المخازن ببلدة سعير شرق الخليل، وفور ورود المعلومات تحركت دورية مشتركة للمكان برفقة الاقتصاد الوطني، وتم ضبط الكمية.

وأشارت إلى أنه بعد المعاينة والتحري والتدقيق والفحص تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الادمي، لظهور علامات تدل على تعفنها، وانبعاث روائح كريهة منها، حيث أقرت اللجنة اتلافها على الفور، واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.