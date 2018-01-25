كيف يعمل مركز "تنسيق معلومات" الدولة التركية؟

نشرت وكالة الأناضول التركية، لأول مرة صوراً لمركز تنسيق معلومات الدولة بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

ويعتبر المركز مكاناً لجمع وتحليل وتقييم المعلومات أولا بأول عن كافة التطورات في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والصحية، والأمنية في الولايات التركية الـ81 ولاية ويقدمها إلى مركز صنع القرار، كما يقوم بنشاط "مشترك" من خلال جمع البيانات عن العمليات التي تقوم بها تركيا وفي مقدمتها عملية "غصن الزيتون" وكافة التطورات في البلاد التركية.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن 155 موظفاً يعملون في المركز على مدار الساعة، حيث يضم المركز ممثلين عن رئاسة الوزراء وجميع الوزارات، ويتم جمع المعلومات من المصادر المحلية أثناء العمليات ومن ثم تقديمها إلى الرئيس.

ويتوفر في المركز نظام تابع لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية، لإجراء اتصالات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، حيث تتم اتصالات مباشرة مع قيادات الوحدات العسكرية المرابطة على حدود البلاد، والوحدات الأمنية، ومدراء الأمن، وقادة قوات الدرك، والولاة في كافة الولايات التركية.

وتأسس مركز تنسيق معلومات الدولة بمرسوم رئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2015، والهدف منه إدارة الأزمات قبل وأثناء وبعد وقوعها، وجُهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية.











