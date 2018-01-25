السلطات التركية تغلق مسجد جالق التاريخي والسبب!

أغلقت السلطات التركية في ولاية كليس، مسجد جالق التاريخي، اليوم الخميس، بسبب بدء أعمال الترميم والصيانة، بعد أن تعرض المسجد أمس الأربعاء لقصف صاروخي من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" المتمركز قرب الحدود مع سوريا.

ويعدّ مسجد جالق التاريخي من أهم المعالم الثقافية التي تتوسط مركز مدينة كليس، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1682.

وأسفر الهجوم الصاروخي للتنظيم (بي كا كا) عن مقتل مصليين إثنين أحدهما سوري والآخر تركي، وجرح 6 آخرين، إضافة إلى خسائر كبيرة بالمسجد.

وعقب قيام الجهات الرسمية بإجراء التحقيقات اللازمة في المسجد، بدأت السلطات المحلية بإزالة حطام قبة المسجد، والمباشرة في أعمال الصيانة والترميم.

ويأتي استهداف مسجد جالق في الوقت الذي تتواصل فيه عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، للقضاء على تنظيم "بي كا كا / ب ي د - ي ب ك" و"داعش" في عفرين السورية.

وشدّدت رئاسة الاركان التركية في بيان سابق، أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.